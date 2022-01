Le solite speculazioni social dei no-vax anche sulla morte di David Sassoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Sta diventando un format stucchevole, anche perché – ogni volta – si parla senza uno straccio di prova. Già nella giornata di ieri, quando lo storico portavoce di David Sassoli, Roberto Cuillo, aveva dato la notizia del suo ricovero in Italia dal 26 dicembre, a causa di una complicazione rispetto alla sua grave disfunzione del sistema immunitario, che aveva scoperto di avere nel corso dell’ultimo anno, si erano diffusi centinaia di commenti di no-vax che avevano messo in correlazione – senza alcuna base e senza nessuna informazione ufficiale – il ricovero di David Sassoli con le dosi di vaccino che gli erano state somministrate. A maggior ragione oggi, quando tutta Europa piange la morte del presidente del Parlamento Europeo ancora in carica, questi commenti compaiono con maggiore ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 11 gennaio 2022) Sta diventando un format stucchevole,perché – ogni volta – si parla senza uno straccio di prova. Già nella giornata di ieri, quando lo storico portavoce di, Roberto Cuillo, aveva dato la notizia del suo ricovero in Italia dal 26 dicembre, a causa di una complicazione rispetto alla sua grave disfunzione del sistema immunitario, che aveva scoperto di avere nel corso dell’ultimo anno, si erano diffusi centinaia di commenti di no-vax che avevano messo in correlazione – senza alcuna base e senza nessuna informazione ufficiale – il ricovero dicon le dosi di vaccino che gli erano state somministrate. A maggior ragione oggi, quando tutta Europa piange ladel presidente del Parlamento Europeo ancora in carica, questi commenti compaiono con maggiore ...

David Sassoli, anche dopo la morte i commenti dei no-vax | Giornalettismo

