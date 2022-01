I programmi in tv oggi, 12 gennaio 2022: film e calcio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Su Canale 5 Supercoppa italiana, su Sky Come un gatto in tangenziale. Guida ai programmi Tv della serata del 12 gennaio 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 12 gennaio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.25 Sei mai stata sulla luna? Guia, una giornalista di moda sofisticata e snob, eredita una masseria in Puglia. Giunta al Sud per vendere la proprietà trova la fattoria occupata da tre uomini molto “particolari”, lontani dal suo stile di vita mondano. Su Rai Tre dalle 21.20 Il tabaccaio di Vienna. ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Su Canale 5 Supercoppa italiana, su Sky Come un gatto in tangenziale. Guida aiTv della serata del 12Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 122021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere a fianco aile relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Sei mai stata sulla luna? Guia, una giornalista di moda sofisticata e snob, eredita una masseria in Puglia. Giunta al Sud per vendere la proprietà trova la fattoria occupata da tre uomini molto “particolari”, lontani dal suo stile di vita mondano. Su Rai Tre dalle 21.20 Il tabaccaio di Vienna. ...

Radio3tweet : Quando suono cerco l'irripetibile, dice Maurizio Pollini, che oggi compie 80 anni. In questa giornata speciale, la… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 12 gennaio 2022: film e calcio - LHking44 : Anche oggi studio matto e disperatissimo ma ho finito i programmi di entrambi gli esami ergo ora devo SOLO (solo) ripassare - marcoapostoli : RT @NessunLuogo24: Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: '#BosniaErz… - adaalighi : RT @ilvocio: Al giorno d'oggi, non fai in tempo a prendere la variante Omicron che subito esce l'aggiornamento. Beatrice Rurini @beatric46… -