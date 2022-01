Due arresti e oltre 7300 persone controllate durante le festività: l'impegno della Polfer (Di martedì 11 gennaio 2022) ANCONA - Due arrestati, 6 denunciati, 7.303 persone controllate e 8 sanzioni amministrative elevate: questi i risultati conseguiti dalla Polizia ferroviaria nelle festività appena trascorse, grazie ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 11 gennaio 2022) ANCONA - Due arrestati, 6 denunciati, 7.303e 8 sanzioni amministrative elevate: questi i risultati conseguiti dalla Polizia ferroviaria nelleappena trascorse, grazie ...

Advertising

franconemarisa : Spaccio di droga, due arresti a Martinsicuro e Nereto. Cinque assuntori nei guai - Riviera Oggi: - FornaseroAngela : @AntalJonathan Ma quelli di Milano (due arresti) e il ventenne arrestato a Torino, capo di una banda di minori, son… - PiuValliTV : CONTROLLI A DARFO: DUE ARRESTI - Giorgio46118833 : Di fronte a queste notizie dei giornalai non so se ridere o piangere… buttano lì con una leggerezza disamante che f… - vivereancona : Minaccia i residenti e aggredisce gli agenti, un altro viola l'obbligo di dimora: due arresti in poche ore… -