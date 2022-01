Brooklyn Nine-Nine 7 in arrivo su Netflix: trama e cast (Di martedì 11 gennaio 2022) Brooklyn-Nine-Nine 7 arriverà presto in Italia. Il comedy poliziesco con protagonista Andy Samberg sarà disponibile su Netflix a partire dal 6 febbraio quando si potranno vedere gli episodi dell'attesa settima stagione che in America ha riscosso un successo grandissimo. Brooklyn-Nine-Nine 7: il comedy poliziesco con Andy Samberg arriva su Netflix il 6 febbraio La serie Brooklyn-Nine-Nine che ha rischiato la chiusura definitiva quando la Fox ha deciso di non rinnovarla dopo la fine della quinta stagione, è giunta alla settima stagione grazie al salvataggio da parte della NBC che l'ha acquistata dalla ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 gennaio 2022)7 arriverà presto in Italia. Il comedy poliziesco con protagonista Andy Samberg sarà disponibile sua partire dal 6 febbraio quando si potranno vedere gli episodi dell'attesa settima stagione che in America ha riscosso un successo grandissimo.7: il comedy poliziesco con Andy Samberg arriva suil 6 febbraio La serieche ha rischiato la chiusura definitiva quando la Fox ha deciso di non rinnovarla dopo la fine della quinta stagione, è giunta alla settima stagione grazie al salvataggio da parte della NBC che l'ha acquistata dalla ...

