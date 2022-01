Amadeus ha scelto le cinque donne protagoniste di Sanremo: che nomi! (Di martedì 11 gennaio 2022) Durante il telegiornale serale, Amadeus ha dato in maniera inaspettata i nomi delle cinque donne che calcheranno insieme a lui il palco del Festival di Sanremo. Amadeus ha ormai creato una consuetudine riguardo la conduzione del Festival di Sanremo, ovvero l’avvicendamento di cinque donne diverse alla conduzione. L’idea è stata anche ripresa dalla rete concorrente L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Durante il telegiornale serale,ha dato in maniera inaspettata i nomi delleche calcheranno insieme a lui il palco del Festival diha ormai creato una consuetudine riguardo la conduzione del Festival di, ovvero l’avvicendamento didiverse alla conduzione. L’idea è stata anche ripresa dalla rete concorrente L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

mcrisj01 : RT @maurosalza: Complimenti Amadeus hai scelto delle ottime conduttrici #Sanremo2022 - slevink988 : Come Amadeus ha scelto le coconduttrici: 1) dobbiamo accontenta i vecchidemmerda 2)dobbiamo mette na scura che po… - maurosalza : Complimenti Amadeus hai scelto delle ottime conduttrici #Sanremo2022 - Ans97Leo : In compenso hai scelto un cast stellare per la gara, Cremonini e (forse) Mengoni super ospiti. Ti perdoniamo Amadeus. #Sanremo2022 - b_thoughtss : Secondo me Amadeus tra le vallette potrebbe aver scelto anche una cantante big tipo la Bertè #Sanremo2022 -