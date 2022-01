Super pass: controlli su mezzi pubblici Torino, poche multe (Di lunedì 10 gennaio 2022) Scatta oggi l'obbligo di Super Green pass sui mezzi pubblici di trasporto e vigili urbani e controllori Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, intensifica i controlli a Torino. Verifiche sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Scatta oggi l'obbligo diGreensuidi trasporto e vigili urbani e controllori Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, intensifica i. Verifiche sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Super pass Torino, Cairo: "Per Belotti ho fatto di tutto. Protocollo Covid Serie A da rivedere" ... 'È una scelta che abbiamo preso unanimemente, anche un po' caldeggiata da parte del Governo: abbiamo fatto una scelta di responsabilità , quando hai vaccinazioni, super green pass e mascherine, con ...

I presidi: previste 200mila classi Dad in 7 giorni. Ricorso dello Stato contro le scuole campane chiuse di Silvia Morosi Gli aggiornamenti sul coronavirus di lunedì 10 gennaio Sono 15 in tutto le Regioni passate in zona gialla . Da oggi in vigore anche le nuove regole sul Super Green pass obbligatorio (ecco dove serve) per molte attività e le nuove norme che regolamentano la quarantena da contatto con un positivo. Figliuolo annuncia "finestre straordinarie" per la ...

Super pass: file biglietteria per attraversare stretto Messina - Sicilia Agenzia ANSA Super pass: al via controlli a Roma, da autobus a bar Sono iniziati da stamattina all'alba a Roma i controlli sul super Green Pass da oggi allargato ad una platea più ampia di attività. Agenti della polizia locale, a quanto si apprende, hanno avviato le.

oggi bar bus SUPER PASS PASS ANCHE PER IL CAFFÈ AL BAR, MUSEI E PALESTRE. Un'... mentre fino ad oggi bastava il pass base. Ma il pass rafforzato, ... MASCHERINE ALL'APERTO E FFP2 SU BUS E METRO. Sarà obbligatorio ...

