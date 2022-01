Super Green Pass: a Napoli controlli ai varchi della metro e su bus (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutocontrolli a campione su bus e tram, squadre di addetti ai controlli ai varchi della stazione piazza Garibaldi della linea 2 della metro, stessa situazione all’ingresso della linea 1 Stazione Centrale. La situazione al centro di Napoli, nel primo giorno di entrata in vigore del Super Green Pass obbligatorio sui mezzi del trasporto pubblico locale, è simile a quella alla quale i partenopei erano oramai abituati dallo scorso 5 dicembre. Qualche malumore per i pochi viaggiatori non informati della novità e per l’attesa dovuta ai controlli, disagi prevedibili per il maltempo delle prime ore della mattinata, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoa campione su bus e tram, squadre di addetti aiaistazione piazza Garibaldilinea 2, stessa situazione all’ingressolinea 1 Stazione Centrale. La situazione al centro di, nel primo giorno di entrata in vigore delobbligatorio sui mezzi del trasporto pubblico locale, è simile a quella alla quale i partenopei erano oramai abituati dallo scorso 5 dicembre. Qualche malumore per i pochi viaggiatori non informatinovità e per l’attesa dovuta ai, disagi prevedibili per il maltempo delle prime oremattinata, ...

Advertising

MarcoBellinazzo : L’impennata dei contagi da 36mila a 200mila in Italia si è registrata tra il 22 dicembre e il 6 gennaio con la Seri… - VittorioSgarbi : Green Pass, Super Green Pass, tamponi, persecuzione dei non vaccinati: avete rotto i c...! - fattoquotidiano : Covid, le nuove regole in vigore dal 10 gennaio: Super green pass su mezzi pubblici e funivie, in hotel, nei ristor… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Il calendario delle nuove misure anti Covid. Obbligo vaccinale per gli over 50 e green pass: dove servono e… - cinese13 : RT @VittorioSgarbi: Green Pass, Super Green Pass, tamponi, persecuzione dei non vaccinati: avete rotto i c...! -