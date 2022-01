Golden Globe: Billie Eilish è la più giovane artista a vincere con 'No Time to Die' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Billie Eilish è la cantante più giovane a vincere un Golden Globe. L'artista pluripremiata ha tagliato questo ennesimo traguardo grazie al brano 'No Time to Die'. La traccia contenuta nel film di ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022)è la cantante piùun. L'pluripremiata ha tagliato questo ennesimo traguardo grazie al brano 'Noto Die'. La traccia contenuta nel film di ...

Advertising

Corriere : Golden Globe, delusione per Sorrentino. Il miglior film straniero è «Drive My Car» - RaiNews : Il Golden Globe 2022 alla regista australiana con 'Il potere del cane' - Adnkronos : Golden Globe 2022, vince Jane #Campion con 'Il potere del cane'. Delusione per l’Italia. #notizie - stvrkhyung : RT @camloves_MCU: unica e sola gioia di questa mattina è Andrew Garfield che ha vinto il golden globe per tick tick boom - freehugshoran : RT @perchetendenza: 'Andrew Garfield': Perché ha vinto il Golden Globe come Migliore attore protagonista in un film musical o commedia per… -