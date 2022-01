Djokovic “Grazie a tutti, sono qui per giocare” (Di lunedì 10 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la cancellazione del mio visto. Nonostante tutto quello che è successo, voglio restare e provare a competere agli Australian Open”. Lo ha scritto su Twitter Novak Djokovic dopo aver vinto il ricorso sulla cancellazione del visto e in attesa di decisioni del governo austaliano. “Rimango concentrato su questo – ha aggiunto il fuoriclasse serbo – sono volato qui per giocare in uno degli eventi più importanti che abbiamo davanti ai fantastici tifosi. Per ora non posso dire di più, ma Grazie a tutti per essere stati con me durante tutto questo e per avermi incoraggiato a rimanere forte”. La vicenda del tennista serbo però non termina qui. Il ministro dell'immigrazione Alex Hawke può intervenire esercitando ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “lieto e grato che il giudice abbia annullato la cancellazione del mio visto. Nonostante tutto quello che è successo, voglio restare e provare a competere agli Australian Open”. Lo ha scritto su Twitter Novakdopo aver vinto il ricorso sulla cancellazione del visto e in attesa di decisioni del governo austaliano. “Rimango concentrato su questo – ha aggiunto il fuoriclasse serbo –volato qui perin uno degli eventi più importanti che abbiamo davanti ai fantastici tifosi. Per ora non posso dire di più, maper essere stati con me durante tutto questo e per avermi incoraggiato a rimanere forte”. La vicenda del tennista serbo però non termina qui. Il ministro dell'immigrazione Alex Hawke può intervenire esercitando ...

