Sanremo 2022, sferrato il colpo vincente: E' lui il super ospite! (Di domenica 9 gennaio 2022) E' stato ufficializzato che il comico Checco Zalone sarà ospite durante una delle serate del prossimo Festival di Sanremo. La notizia era nell'aria da diverso tempo, visto che il direttore artistico della kermesse, Amadeus, cercava da tempo di portare il comico pugliese sul palco dell'Ariston. L' attore pugliese ha accettato dopo aver ricevuto molti inviti da Amadeus, il direttore artistico e conduttore. Zalone sarà presente in una delle cinque serate del Festival, e canterà alcuni dei suoi ultimi brani, tra cui La vaccinada e Arriverà l'immunità di gregge, ma di sicuro non si farà scappare l'occasione di fare qualche battuta tagliente nel suo stile inimitabile. Leggi anche: I Soliti Ignoti, Amadeus umiliato in diretta: "Sei un ciarlatano!" Luca Medici, meglio noto come Checco Zalone, è il regista e attore italiano più popolare degli ultimi tempi, ha ottenuto grandi ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 9 gennaio 2022) E' stato ufficializzato che il comico Checco Zalone sarà ospite durante una delle serate del prossimo Festival di. La notizia era nell'aria da diverso tempo, visto che il direttore artistico della kermesse, Amadeus, cercava da tempo di portare il comico pugliese sul palco dell'Ariston. L' attore pugliese ha accettato dopo aver ricevuto molti inviti da Amadeus, il direttore artistico e conduttore. Zalone sarà presente in una delle cinque serate del Festival, e canterà alcuni dei suoi ultimi brani, tra cui La vaccinada e Arriverà l'immunità di gregge, ma di sicuro non si farà scappare l'occasione di fare qualche battuta tagliente nel suo stile inimitabile. Leggi anche: I Soliti Ignoti, Amadeus umiliato in diretta: "Sei un ciarlatano!" Luca Medici, meglio noto come Checco Zalone, è il regista e attore italiano più popolare degli ultimi tempi, ha ottenuto grandi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Checco Zalone superospite a Sanremo: è il colpo messo a segno dal festival, al via il 1 febbraio. L'attore pugliese… - lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Sanremo 2022: Checco Zalone sarà superospite - direpuntoit : #CheccoZalone annuncia la sua presenza a #Sanremo2022, ma lo sketch con #Amadeus crea polemiche: guarda il video. -