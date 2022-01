Delia Duran, Sophie Codegoni l’attacca: “Entrerà, ecco gli scenari” (Di domenica 9 gennaio 2022) Delia Duran sarà la prossima concorrente del Grande Fratello Vip e nonostante i vipponi ancora non lo sanno, Sophie Codegoni ne è certa. A tal proposito, parlandone con Gianmaria Antinolfi, ha aperto a tre ipotetici scenari. Il primo vedrebbe Delia Duran diventare amica di Soleil Sorge (“oppure scannarsi”), il secondo la vedrebbe provarci con Alessandro Basciano (che è il rivale di Alex Belli) ed il terzo sarebbe il rientro di Alex Belli in casa per eventuali confronti con Delia/Soleil/Alessandro. “Visto il rapporto che Alex aveva con Soleil, loro diventano amiche oppure si scannano. E in più c’è la combo di Alessandro che gli piacciono le more, Delia è una bellissima donna. Aveva fatto la battuta sulla moglie, c’è questo astio con ... Leggi su biccy (Di domenica 9 gennaio 2022)sarà la prossima concorrente del Grande Fratello Vip e nonostante i vipponi ancora non lo sanno,ne è certa. A tal proposito, parlandone con Gianmaria Antinolfi, ha aperto a tre ipotetici. Il primo vedrebbediventare amica di Soleil Sorge (“oppure scannarsi”), il secondo la vedrebbe provarci con Alessandro Basciano (che è il rivale di Alex Belli) ed il terzo sarebbe il rientro di Alex Belli in casa per eventuali confronti con/Soleil/Alessandro. “Visto il rapporto che Alex aveva con Soleil, loro diventano amiche oppure si scannano. E in più c’è la combo di Alessandro che gli piacciono le more,è una bellissima donna. Aveva fatto la battuta sulla moglie, c’è questo astio con ...

Advertising

Sanchez119111 : Aspetta quando entrerà Delia Duran...vedi come cambierà il tutto #GFvip - sake_road : RT @MagaMaghella4U: @Agent__Beast Delia entra per litigare con Soleil e poi ne diventera' amica cosi Belli potra' continuare il teatrino da… - AntonellaBucc11 : @unagiaslifes Non preoccupatevi che la situazione lunedì cambierà . Entreranno Delia duran e Denver così tutti avranno altro a cui pensare - Azorahai86 : Recita peggio di Delia Duran #cepostaperte - SalvatoreSamp : RT @fanpage: Delia Duran ieri e oggi, le foto dopo la chirurgia. Come è cambiata la nuova concorrente del #gfvip -