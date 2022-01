Bob: Francesco Friedrich resta imbattuto nel 4, altra vittoria a Winterberg (Di domenica 9 gennaio 2022) Conta solamente la vittoria per Francesco Friedrich e in questa stagione ha lasciato le briciole agli avversari. Se nel 2 una sola volta non ha conquistato il gradino più alto del podio, nella Coppa del Mondo di bob a 4 il teutonico è riuscito sempre a trionfare: con quella di oggi sono sette su sette. Terzo appuntamento stagionale sul catino di casa e ancora una volta il teutonico non ha lasciato scampo ai rivali trovando i migliori crono in entrambe le run e chiudendo con il tempo di 1:49.08. Alle sue spalle si assestano il britannico Brad Hall, abile a recuperare dalla quarta piazza, ma staccato addirittura di 42 centesimi, e l’americano Hunter Church, a 46 centesimi. Bob a 2, Francesco Friedrich domina anche a Winterberg e vede la Sfera di Cristallo all’orizzonte Staccati coloro ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Conta solamente lapere in questa stagione ha lasciato le briciole agli avversari. Se nel 2 una sola volta non ha conquistato il gradino più alto del podio, nella Coppa del Mondo di bob a 4 il teutonico è riuscito sempre a trionfare: con quella di oggi sono sette su sette. Terzo appuntamento stagionale sul catino di casa e ancora una volta il teutonico non ha lasciato scampo ai rivali trovando i migliori crono in entrambe le run e chiudendo con il tempo di 1:49.08. Alle sue spalle si assestano il britannico Brad Hall, abile a recuperare dalla quarta piazza, ma staccato addirittura di 42 centesimi, e l’americano Hunter Church, a 46 centesimi. Bob a 2,domina anche ae vede la Sfera di Cristallo all’orizzonte Staccati coloro ...

