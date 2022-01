Auto con due persone a bordo finisce in un fosso: nessun ferito (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelvenere (Bn) Incidente stradale questa notte nella periferia del comune telesino in direzione Ponte. Una Opel Corsa con a bordo due giovani è uscita fuori strada andando a finire in un fosso. Fortunatamente non si registrano feriti. Per cause in corso d’accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, il conducente dell’Autovettura ha perso il contro dell’Opel andando a finire fuori strada. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme sono intervenuti per staccare la batteria dell’impianto elettrico e mettere così in sicurezza l’Auto alimentata a GPL. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelvenere (Bn) Incidente stradale questa notte nella periferia del comune telesino in direzione Ponte. Una Opel Corsa con adue giovani è uscita fuori strada andando a finire in un. Fortunatamente non si registrano feriti. Per cause in corso d’accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, il conducente dell’vettura ha perso il contro dell’Opel andando a finire fuori strada. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme sono intervenuti per staccare la batteria dell’impianto elettrico e mettere così in sicurezza l’alimentata a GPL. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

DSantanche : Tav, Tap, Mes, mai con PD, mai con Renzi, mai con Berlusconi, mai più con la Lega, porti aperti, streaming, auto bl… - GiovaQuez : Recap delle nuove regole sulla quarantena. Cosa accade nel caso di contatto stretto con positivo? - Per chi ha ric… - fattoquotidiano : Bolzano, si è fatta rimborsare 4 trasferte a Trento ma era in auto con un collega: consigliera provinciale Svp si d… - anteprima24 : ** Auto con due persone a bordo finisce in un fosso: nessun ferito ** - techie_wiz : RT @guidaautonoma: Polimove vince l'Autonomous Challenge al #CES , la prima gara con sorpassi tra due auto a #guidaautonoma -