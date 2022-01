Syphon Filter | l’idea di un reboot rifiutata da Sony

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tra le varie polemiche di questi giorni che riguardanoe Bend Studio, emergono alcune rivelazioni sulla possibilità di undi, scartata però daNegli ultimi tempi, precisamente sin dalla partenza di Shawn Layden,ha rivoluzionato sotto molti aspetti le modalità operative dell’azienda. Oltre a voler dare spazio in modo decisamente più marcato ai vari titoli considerati “blockbuster”, come ad esempio The Last of Us e Spiderman, la compagnia si è anche distanziata sempre di più dal suo Paese di origine, il Giappone, spostando la propria “base” in California e portando alla chiusura di team di sviluppo più che storici come Japan Studio, i quali avevano generato alcune delle esclusive più amate dai fan di PlayStation. E in seguito a questa svolta ...

Con Days Gone 2 fuori dai giochi (in tutti i sensi), Bend avrebbe potuto occuparsi di qualcos'altro: Sony chiese a quale delle loro IP avrebbero voluto lavorare,inclusa, ma lo studio ...Parlando nel podcast, Ross ha rivelato altri progetti falliti, incluso un potenziale reboot dello sparatutto stealth. Il director di Days Gone ha rivelato inoltre che la serie a cui era ...Jeff Ross, che ha lasciato Bend Studio nel 2020 dopo circa 20 anni in azienda, ha discusso apertamente dei suoi piani per Days Gone 2, che non si sono concretizzati, in un nuovo podcast assieme a Davi ...Sony aveva proposto al team di Days Gone di lavorare al reboot di Syphon Filter, ma il progetto non ha mai visto la luce.