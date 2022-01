Pioli “Porte chiuse? Il calcio con i tifosi è un’altra cosa”

(Di sabato 8 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Continuare a giocare a? E’ una situazione che non ci auguriamo più, stiamo facendo di tutto per continuare a giocare col sostegno dei. Abbiamo sofferto tanto la loro assenza, ora ne abbiamo riassaporato il sostegno, la passione: ilè fatto dai. E’ chiaro che per permettere di andare avanti, anche idevono fare la loro parte, essere molto rispettosi delle regole: ilcon i”. Stefanospera che venga scongiurata l’ipotesi, tornata d’attualità, che il campionato vada avanti ma senza pubblico negli stadi vista la risalita dei contagi. “E’ un momento molto particolare, dobbiamo stare molto attenti e rispettosi ...

