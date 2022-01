Si perde sul Monte Ocone, escursionista portato in salvo dal Soccorso Alpino (Di venerdì 7 gennaio 2022) Valle Imagna. Intervento nella serata di venerdì 7 gennaio per la VI Delegazione orobica del Soccorso Alpino. Un escursionista era partito dal laghetto Pertus per una passeggiata in direzione del Monte Ocone, nel territorio del comune di Sant’Omobono Terme, frazione di Valsecca. Stava rientrando ma nei pressi della località La passata ha perso il sentiero e ha sbagliato percorso. Era già buio e allora ha chiesto aiuto. La centrale ha mandato sul posto il Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco. Poco dopo, le squadre del Soccorso Alpino lo hanno rintracciato in località Convento, a circa 1250 metri di quota. Era illeso ma disorientato e si trovava in una zona impervia. I soccorritori lo hanno accompagnato a valle. Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Valle Imagna. Intervento nella serata di venerdì 7 gennaio per la VI Delegazione orobica del. Unera partito dal laghetto Pertus per una passeggiata in direzione del, nel territorio del comune di Sant’Omobono Terme, frazione di Valsecca. Stava rientrando ma nei pressi della località La passata ha perso il sentiero e ha sbagliato percorso. Era già buio e allora ha chiesto aiuto. La centrale ha mandato sul posto ile i Vigili del fuoco. Poco dopo, le squadre dello hanno rintracciato in località Convento, a circa 1250 metri di quota. Era illeso ma disorientato e si trovava in una zona impervia. I soccorritori lo hanno accompagnato a valle.

