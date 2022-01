Gazzetta: la Juve non è riuscita a dominare in casa neanche contro un Napoli in emergenza biblica (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Esagerata chiamarla impresa? Fate voi, ma il punto conquistato dal Napoli allo Stadium ha un alto valore etico e racconta dignità, perché conquistato in condizioni estreme: rosa sfigurata da Covid, infortuni e Coppa d’Africa; due sole “vere” riserve, Petagna ed Elmas, negativizzato alla vigilia, contro una Juve che aveva in panca un arsenale, da Dybala in giù; tre giocatori (Rrahmani, Zielinski, Lobotka) strappati alla quarantena imposta dall’ASL per fare numero; Ghoulam precettato, con 14’ di campionato nelle gambe; Spalletti, positivo, lontano dalla squadra. In un’emergenza del genere, il Napoli non ha tirato a sopravvivere, ma ha giocato meglio, ha dominato il primo tempo, è passato in vantaggio con Mertens e ha concluso con il 56% di possesso in uno stadio in cui aveva perso 9 degli ultimi 10 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Esagerata chiamarla impresa? Fate voi, ma il punto conquistato dalallo Stadium ha un alto valore etico e racconta dignità, perché conquistato in condizioni estreme: rosa sfigurata da Covid, infortuni e Coppa d’Africa; due sole “vere” riserve, Petagna ed Elmas, negativizzato alla vigilia,unache aveva in panca un arsenale, da Dybala in giù; tre giocatori (Rrahmani, Zielinski, Lobotka) strappati alla quarantena imposta dall’ASL per fare numero; Ghoulam precettato, con 14’ di campionato nelle gambe; Spalletti, positivo, lontano dalla squadra. In un’del genere, ilnon ha tirato a sopravvivere, ma ha giocato meglio, ha dominato il primo tempo, è passato in vantaggio con Mertens e ha concluso con il 56% di possesso in uno stadio in cui aveva perso 9 degli ultimi 10 ...

