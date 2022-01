Covid: Ricciardi, 'mix Delta-Delta plus-Omicron produrrà gennaio catastrofico' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) - "Mi preoccupa la combinazione tra Delta, Delta plus e Omicron che produrrà un gennaio catastrofico. La contemporanea presenza di varianti così contagiose ci dispone a un periodo in cui la curva dei contagi sarà esponenziale e la pressione sui sistemi sanitari sarà fortissima. Purtroppo il numero dei morti aumenterà in maniera importante". Lo dice all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza che, invece, non si dice preoccupato per la nuova variante sequenziata recentemente in Francia che "è ancora sotto osservazione, non è quindi motivo di immediata preoccupazione". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) - "Mi preoccupa la combinazione tracheun. La contemporanea presenza di varianti così contagiose ci dispone a un periodo in cui la curva dei contagi sarà esponenziale e la pressione sui sistemi sanitari sarà fortissima. Purtroppo il numero dei morti aumenterà in maniera importante". Lo dice all'Adnkronos Salute Walter, professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza che, invece, non si dice preoccupato per la nuova variante sequenziata recentemente in Francia che "è ancora sotto osservazione, non è quindi motivo di immediata preoccupazione".

