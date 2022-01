“Addio, sei stato un grande”. Lutto per Ezio Greggio, la bruttissima notizia lo ha distrutto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una brutta notizia ha colto di sorpresa Ezio Greggio, che ha subito purtroppo un Lutto che l’ha devastato. Un dolore indescrivibile per il conduttore televisivo, che ha raccontato le sue emozioni attraverso il social network Instagram. Ha postato in particolare due immagini eloquenti, tra cui una di lui in compagnia della persona che non c’è più e che ha lasciato un vuoto incolmabile in moltissima gente. Un momento di enorme sconforto per il volto di ‘Striscia la notizia’, mai così triste come stavolta. In passato Ezio Greggio aveva manifestato tutta la sua sofferenza per il decesso di Gianfranco D’Angelo: “Se penso a Gianfranco piango. Se ne è andata una persona a me particolarmente cara, che è stata importante ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una bruttaha colto di sorpresa, che ha subito purtroppo unche l’ha deva. Un dolore indescrivibile per il conduttore televisivo, che ha raccontato le sue emozioni attraverso il social network Instagram. Ha poin particolare due immagini eloquenti, tra cui una di lui in compagnia della persona che non c’è più e che ha lasciato un vuoto incolmabile in moltissima gente. Un momento di enorme sconforto per il volto di ‘Striscia la’, mai così triste come stavolta. In passatoaveva manifetutta la sua sofferenza per il decesso di Gianfranco D’Angelo: “Se penso a Gianfranco piango. Se ne è andata una persona a me particolarmente cara, che è stata importante ...

Advertising

Corriere : Viorica, laureata, parlava sei lingue. Addio alla senzatetto di Firenze che amava la vita - _Khassia_ : Una preghiera per questa donna meravigliosa, dimenticata da tutti, nell’indifferenza generale. RIP ?? #Viorica - manuestrella6 : @rebel_miriam La misera vita ce l’hai tu che sei maleducata ed offendi le persone ma del resto da una che segue sol… - 85pPontic : RT @iovoglioharold: Voi non potete immaginare l'amore che posso provare per quest'uomo,ancora prima che come calciatore. Sono legata a lui… - _giuliaaloisio_ : gli ho detto “sei un bimbo” e lui “si” ADDIO -