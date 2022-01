WTA Adelaide 1 2022 | Kenin batte Tomljanovic dopo una battaglia | ci sarà Azarenka-Swiatek

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Si è allineato interamente ai quarti di finale il tabellone principale del WTA 500 di. Tre i match non particolarmente combattuti, ma l’ultimo della sessione serale è forse anche uno dei confronti della settimana, comprendendo anche il circuito maschile. Andiamo a scoprire quanto accaduto. Le due protagoniste di giornata, che vanno per forza di cose messe insieme, sono Sofiae Ajla. Un confronto, il loro, pieno di capovolgimenti di fronte e anche di opportunità non sfruttate soprattutto dall’australiana, che manca tre match point nel 12° gioco sul servizio dell’americana e poi cede per 3-6 7-6(5) 6-3. L’avversaria diAshleigh Barty, la padrona di casa e numero 1 del mondo, che aveva già giocato ieri. WTA Melbourne II: Kasatkina e Tauson ...

Tutto pronto per una nuova giornata di tennis ad, Australia, dove è in corso un torneo ATP e un torneo. Si parte alle 01:00 della notte tra giovedì 6 gennaio e venerdì 7 gennaio. Si parte con Rybakina contro Rogers sul centrale mentre ...e Melbourne: Swiatek 'sorprende' e Halep non si ferma Nel tabellone femminile continua a macinare vittorie Iga Swiatek. Vittima anche Leylah Fernandez, che fa praticamente in tempo a ...