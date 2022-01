Ultime Notizie Roma del 06-01-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 gennaio 2022)dailynews radiogiornale bene ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale leprincipali di oggi il Consiglio dei Ministri dopo una riunione durata 2 ore ha approvato all’unanimità il nuovo decreto anti covid e che contiene ulteriori stretta scardinare omicron con il provvedimento viene introdotto l’obbligo di vaccino per gli over 50 ed esteso il super Green Park diverse categorie attività per accedere servizi dai negozi le banche dei parrucchieri estetisti servirà il certificato verde base e per quanto riguarda ilappena cominciato il governo ha varato un nuovo decreto per fermare l’avanzata di omicron per la prima volta viene introdotto l’obbligo del vaccino per fasce di età cioè dai 50 anni in su i super griffati invece viene spesso praticamente in tutto il mondo del lavoro sempre per gli over 50 ...