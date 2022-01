Smart working e quarta ondata Covid: le regole nel pubblico e nel privato (Di giovedì 6 gennaio 2022) I dipendenti della Pa continueranno a lavorare per la maggioranza del tempo in presenza, ma con conti su base annuale o "plurimensile". Sarà possibile lavorare da casa nel periodo del picco della pandemia, a condizione però di riequilibrare operando dall'ufficio non appena la situazione migliori. Le nuove regole sono contenute in una circolare firmata dai ministri Brunetta (Pubblica amministrazione) e Orlando (Lavoro). <br />"Ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilita'", si legge nella circolare. Lo Smart working potrà essere modulato sulla base dell'andamento dei contagi. La prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile. ... Leggi su lastampa (Di giovedì 6 gennaio 2022) I dipendenti della Pa continueranno a lavorare per la maggioranza del tempo in presenza, ma con conti su base annuale o "plurimensile". Sarà possibile lavorare da casa nel periodo del picco della pandemia, a condizione però di riequilibrare operando dall'ufficio non appena la situazione migliori. Le nuovesono contenute in una circolare firmata dai ministri Brunetta (Pubblica amministrazione) e Orlando (Lavoro).

"Ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilita'", si legge nella circolare. Lopotrà essere modulato sulla base dell'andamento dei contagi. La prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile. ...

Advertising

GiovaQuez : Gli over 50 dovranno avere il GP rafforzato al lavoro, obbligo vaccinale per chi non lavora. Ampliamento dell'utili… - DadoneFabiana : Lo #smartworking sia nel pubblico che nel privato non può essere un tabù, si deve fare il massimo per evitare inuti… - Mov5Stelle : Ora si torni allo smart working. Evita assembramenti negli uffici e sui mezzi pubblici. ?? Leggi qui l'intervista i… - giuliosantonoci : #bianchichi #misterchancedraghi Ciccozzi: 'La via d'uscita? Dad e smart working fino a fine gennaio' - MarcoPoletti81 : RT @MilaSpicola: Il raffreddore E stanno ancora a esitare. Dopo aver perso due mesi ad “aspettare i dati”. Smart working favorito ove poss… -