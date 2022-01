Nunziatella dedica la sala museale ai genitori Giuditta e Antonio | Danilo Iervolino Pegaso e Salernitana | Felice ed orgoglioso

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Sono felicissimo di aver contribuito alla realizzazione delladi Storia, Arte e Cultura della Scuola Militare, eccellenza nel settore dell’istruzione militare e fucina di giovani di coraggio e di valore. Ma soprattutto sono commosso del fatto che questo luogo è statato alla memoria dei miei. ‘Nel ricordo di un grande impegno per i giovani e per il loro inserimento nel mondo del lavoro: la democratizzazione dei saperi come unica traiettoria di crescita e di riduzione delle disuguaglianze’. Accostare il nome della mia famiglia alla scuola militaremi rendeed”, lo scrive in un post su LinkedIn ...