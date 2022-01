Alessandra Viero | il marito è il manager Fabio Riveruzzi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 5 gennaio 2022), ilcon il quale è convolata a nozze la scorsa estate con una cerimonia tenutasi in Campidoglio a Roma. Stasera la giornalista sarà tra gli ospiti di “Caduta Libera – Campionissimi” a partire dalle 21:30 su Canale 5.ed ilsono genitori dal 2017è un uomo molto riservato: probabilmente coeataneo della moglie, è nato a fine marzo. Ha studiato al Liceo Classico Tacito di Terni, per poi continuare all’Università degli studi di Roma ‘La sapienza’. Dopo la laurea ha frequentato un master di economia alla CUOA Business School di Altavilla Vicentina. Lavora in un’agenzia di comunicazione ed ...