Il vestito a coste bordeaux di Filippa Lagerback è un abbraccio invernale (Di martedì 4 gennaio 2022) Filippa Lagerback ha deciso di trascorrere il Natale in famiglia, ma senza farsi mancare un tocco di stile. La conduttrice ha condiviso sulla sua pagina Instagram una foto in compagnia dei suoi cari, con indosso un outfit avvolgente. Una perfetta via di mezzo tra il casual e l’elegante. Si tratta di un lungo vestito a coste bordeaux, da indossare quando si ha voglia di un tocco glamour pur rimanendo al caldo. Il capo in maglia è caratterizzato da maniche lunghe e girocollo, mentre il tessuto stretch circonda la sua silhouette segnando le sue forme. Il modello scende dritto fino ai piedi, scivolando sinuosamente sul corpo della showgirl. Il make up nude e una cascata di capelli biondi la rendono semplice ma chic. Una collana luccicante è l’accessorio che completa il tutto, ma il dettaglio più luminoso ... Leggi su diredonna (Di martedì 4 gennaio 2022)ha deciso di trascorrere il Natale in famiglia, ma senza farsi mancare un tocco di stile. La conduttrice ha condiviso sulla sua pagina Instagram una foto in compagnia dei suoi cari, con indosso un outfit avvolgente. Una perfetta via di mezzo tra il casual e l’elegante. Si tratta di un lungo, da indossare quando si ha voglia di un tocco glamour pur rimanendo al caldo. Il capo in maglia è caratterizzato da maniche lunghe e girocollo, mentre il tessuto stretch circonda la sua silhouette segnando le sue forme. Il modello scende dritto fino ai piedi, scivolando sinuosamente sul corpo della showgirl. Il make up nude e una cascata di capelli biondi la rendono semplice ma chic. Una collana luccicante è l’accessorio che completa il tutto, ma il dettaglio più luminoso ...

Advertising

TimoBeil_ : RT @lillydessi: Il vestito a coste di Filippa Lagerback decreta l'abito in maglia il nostro sogno d'inverno - Elle - lillydessi : Il vestito a coste di Filippa Lagerback decreta l'abito in maglia il nostro sogno d'inverno - Elle - ArkadiMaslow : @ArturoB23022138 @MaxLap7 Notte di note di rap sui viali vestito Roca Narcos di rime raffinate di coca Carioca Cano… - concezoe : Quando nel mondo non c'è più amore vero questo potrebbe essere solo la punta dell'iceberg islamico vestito con le s… -