Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e la profezia in diretta: “Per te un uomo ricchissimo dal pene piccolissimo” (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono trascorsi appena 12 minuti dall’inizio della 31esima puntata del Grande Fratello Vip6 quando il conduttore Alfonso Signorini parla di “peni piccolissimi“. Andiamo con ordine. Durante la diretta di ieri 3 gennaio, il padrone di casa ha chiesto ai nominati della settimana – Federica Calemme, Alessandro Basciano, Eva Grimaldi e Gaetani dell’Aquila d’Aragona ( in arte Barù) – di mettersi spalle al led per conoscere l’esito del televoto. “Barù, hai cucinato parecchio in questi giorni. Ti ho visto ai fornelli, hai fatto anche il cartomante”, ha esordito Signorini. Poi ha aggiunto: “Mi sei piaciuto moltissimo perché hai fatto le carte a Natalie Caldonazzo e le hai detto: ‘Amore, una sciagura pazzesca: un uomo per te ricchissimo dal pene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono trascorsi appena 12 minuti dall’inizio della 31esima puntata delVip6 quando il conduttoreparla di “peni piccolissimi“. Andiamo con ordine. Durante ladi ieri 3 gennaio, il padrone di casa ha chiesto ai nominati della settimana – Federica Calemme, Alessandro Basciano, Eva Grimaldi e Gaetani dell’Aquila d’Aragona ( in arte Barù) – di mettersi spalle al led per conoscere l’esito del televoto. “Barù, hai cucinato parecchio in questi giorni. Ti ho visto ai fornelli, hai fatto anche il cartomante”, ha esordito. Poi ha aggiunto: “Mi sei piaciuto moltissimo perché hai fatto le carte a Natalie Caldonazzo e le hai detto: ‘Amore, una sciagura pazzesca: unper tedal...

