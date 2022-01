Covid Svizzera oggi, 20.742 contagi e 15 morti in un giorno (Di martedì 4 gennaio 2022) Covid in Svizzera, 20.742 nuovi contagi, 15 morti e 109 ricoveri nelle ultime 24 ore. I dati sono dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Una settimana fa, si contavano 13.375 casi, 17 decessi e 124 ricoveri. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 181.405, ovvero 2082,88 ogni 100.000 abitanti. Al momento vi sono 658 persone nei reparti di terapia intensiva. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 61.328 test, con tasso di positività del 33,8%, contro il 26,2% della scorsa settimana. La variante Omicron rappresenta il 64,2% dei casi esaminati in dettaglio. Dall’inizio della pandemia, 1.391.771 casi di Covid-19 sono stati confermati in Svizzera e nel Liechtenstein. In tutto si contano 11.938 decessi e 39.796 persone ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022)in, 20.742 nuovi, 15e 109 ricoveri nelle ultime 24 ore. I dati sono dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Una settimana fa, si contavano 13.375 casi, 17 decessi e 124 ricoveri. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 181.405, ovvero 2082,88 ogni 100.000 abitanti. Al momento vi sono 658 persone nei reparti di terapia intensiva. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 61.328 test, con tasso di positività del 33,8%, contro il 26,2% della scorsa settimana. La variante Omicron rappresenta il 64,2% dei casi esaminati in dettaglio. Dall’inizio della pandemia, 1.391.771 casi di-19 sono stati confermati ine nel Liechtenstein. In tutto si contano 11.938 decessi e 39.796 persone ...

Advertising

Adnkronos : Un vaccino contro il #covid sotto forma di cerotto: si sperimenta in #Svizzera. - telodogratis : Covid Svizzera oggi, 20.742 contagi e 15 morti in un giorno - RSInews : Esplodono i contagi, ma non le ospedalizzazioni - Svizzera: 20'742 nuovi casi – Negli ospedali sono ricoverate 1'74… - Rebybor11 : RT @sole24ore: ?? Coronavirus oggi. Fonti Governo: nessuno slittamento per riapertura scuole ?? La Svizzera sperimenta un vaccino in forma d… - Ventura_Stefano : RT @RSInews: Covid, Svizzera tra i paesi più colpiti - Il tasso di incidenza è tra i più alti d’Europa – Stabili i ricoveri in terapia inte… -