Supercoppa femminile, le sfide: Roma-Milan e Juve-Sassuolo (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 5 gennaio il via alla 25ª edizione della competizione: si partirà alle 14.30 da Latina con la sfida tra giallorosse e rossonere, alle 17.30 a Frosinone la seconda gara. Fuori dai due stadi previsti degli info point sulle vaccinazioni pediatriche

ASRomaFemminile : ? -2 al nostro impegno in Supercoppa ?? Vieni a sostenerci - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Supercoppa Femminile, allo stadio ci sarà un hub vaccinale - LettsMex : RT @karlyboy71: Supercoppa Femminile ???? Semi Final Jan 5 14h30 Roma v Milan La7 Timvision Ata Football Viaplay ESPN Star + ???? 17h30 Ju… - gilnar76 : Supercoppa femminile: hub per le vaccinazioni prima della finale. I dettagli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Supercoppa femminile: hub per le vaccinazioni prima della finale. I dettagli - -