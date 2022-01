Scrittore ungherese trovato morto in una sauna a Roma. "Viveva nella paura"

(Di lunedì 3 gennaio 2022) “Aveva moltache gli potessero fare del male” Gergely Homonnay, loe attivista Lgbt,in una. A raccontarlo in un lungo post su Facebook, col “cuore spezzato” è la sua amica Rita Perintfalvi, teologa, che aveva trascorso con lui quattro giornicapitale italiana prima di Natale. “Non ci posso credere”, ha scritto mentre lo ricorda “felice e innamorato”. Homonnayed era conosciuto dal 2018 per il suo impegno a favore dei diritti civili e della comunità Lgbt, in polemica con il governo di Viktor Orban, primo ministro dell’Ungheria, di cui era un convinto oppositore. Nelle ultime settimane aveva diffuso sui propri canali ...

Corriere : Giallo a Roma, trovato morto in club lo scrittore ungherese Gergely Homonnay - MediasetTgcom24 : Trovato morto a Roma lo scrittore ungherese Gergely Homonnay #FerfiGergelyHomonnay - AnsaRomaLazio : Scrittore ungherese morto a Roma, pm avvia indagine. Disposta autopsia ed esame tossicologico #ANSA - iconanews : Scrittore ungherese morto a Roma, pm avvia indagine - SalvatoreSamp : RT @rep_roma: Scrittore ungherese morto a Roma, pm avvia indagine. L'amica: 'Gergely aveva paura per la sua vita' [di Luca Monaco, Andrea O… -

Ultime Notizie dalla rete : Scrittore ungherese

Gergely Homonnay fonte Instagram Trovato morto in un club nel quartiere romano di San Giovanni l'attivista eGergely Homonnay Gergely Homonnay (46 anni)molto attivo nella difesa dei diritti civili LGBT+ in Ungheria - che l'ha portato in diverse occasioni a scontrarsi contro l'omofobia di Stato di Orban - è stato rinvenuto cadavere ...Roma " Il corpo senza vita delloGergely Homonnay, 46 anni, è stato trovato il primo gennaio in un bagno turco in un circolo di San Giovanni a Roma alle 12.30 circa. A trovarlo i dipendenti della struttura dove l'...“Aveva molta paura che gli potessero fare del male” Gergely Homonnay, lo scrittore ungherese e attivista Lgbt, trovato morto in una sauna a Roma. A raccontarlo in un lungo post su Facebook, col “cuore ...03.01.2022, Sputnik Italia. 2022-01-03T07:14+0100. 2022-01-03T07:14+0100. 2022-01-03T08:58+0100. italia. roma. ungheria. scrittore. tragedia. morto. /html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/he ...