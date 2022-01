Rivedremo presto Susan | Lynnette | Bree | Gabrielle e Katherine?

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Serie cult in onda dal 2004 al 2012, Desperate Housewives è tornata sulla bocca di tutti con un tweet che a fine anno ha riacceso l’entusiasmo dei fan per un possibile reboot. Vale a dire una foto delle eroine corredata dalla didascalia «*Desperately* waiting for 2022» (aspettando disperatamente il 2022).Augurio di buon anno, certo, ma che sia anche l’annuncio di una nona stagione in arrivo? Le protagoniste di Desperate Housewives, ieri e oggi guarda le fotodunqueMayer, Lynette Scavo,Van De Kamp,Solis e ...

Advertising

terronsitow : RT @mata_zone: Happy birthday a #FlorencePugh e al suo nasino perfetto. ?? Scherzi a parte, lei è una delle giovani attrici più talentose e… - 28sunlover : RT @mata_zone: Happy birthday a #FlorencePugh e al suo nasino perfetto. ?? Scherzi a parte, lei è una delle giovani attrici più talentose e… - Emyli009 : RT @mata_zone: Happy birthday a #FlorencePugh e al suo nasino perfetto. ?? Scherzi a parte, lei è una delle giovani attrici più talentose e… - xfunnyvalentine : RT @mata_zone: Happy birthday a #FlorencePugh e al suo nasino perfetto. ?? Scherzi a parte, lei è una delle giovani attrici più talentose e… - UNKWN0N : RT @mata_zone: Happy birthday a #FlorencePugh e al suo nasino perfetto. ?? Scherzi a parte, lei è una delle giovani attrici più talentose e… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivedremo presto

Altranotizia

"Non sono triste, ma ho un po' di nostalgia perché so che non ci. Ma per la maggior parte, mi sento sollevato che l'operato della centrale nucleare stia finalmente volgendo al ...Arriveràsulla rete britannica mentre per vederla in Italia, su Netflix , dovremo attendere ... Sappiamo cheanche uno dei personaggi più apprezzati dai fan, vale a dire il leader di ...Il finale di Spider-Man: No Way Home che abbiamo visto al cinema potrebbe non essere stato l'unico finale pensato dagli sceneggiatori.