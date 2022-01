Niente quarantena per poliziotti con dose booster da meno di 120 giorni, a contatto con positivo. L’ira del sindacato (Di lunedì 3 gennaio 2022) «Un vero pasticcio le nuove norme sulla quarantena in vigore dallo scorso 31 dicembre. Dopo rigidi protocolli e una campagna vaccinale da record che ha lasciato a casa e senza stipendio chi non ha voluto vaccinarsi, vengono a dirci che chi ha completato il ciclo con la dose booster da meno di 120 giorni, non dovrà osservare la quarantena ma usare la mascherina FFP2 per 10 giorni, con periodo di autosorveglianza di 5 giorni. Non ci sentiamo per Niente tutelati» Lo dichiara Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap). «La circolare diffusa dal Ministero della Salute cita testualmente: “ai soggetti asintomatici che: abbiano ricevuto la dose booster, oppure ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 3 gennaio 2022) «Un vero pasticcio le nuove norme sullain vigore dallo scorso 31 dicembre. Dopo rigidi protocolli e una campagna vaccinale da record che ha lasciato a casa e senza stipendio chi non ha voluto vaccinarsi, vengono a dirci che chi ha completato il ciclo con ladadi 120, non dovrà osservare lama usare la mascherina FFP2 per 10, con periodo di autosorveglianza di 5. Non ci sentiamo pertutelati» Lo dichiara Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap). «La circolare diffusa dal Ministero della Salute cita testualmente: “ai soggetti asintomatici che: abbiano ricevuto la, oppure ...

