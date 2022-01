Internet down, problemi in tutta Italia: cosa sta succedendo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Internet down, rilevate segnalazioni a causa dei problemi di connessione in tutta Italia: scopriamo cosa sta succedendo. Internet down, le cause (Pixabay)problemi per le reti Internet in tutta Italia, il blocco sta causando diversi disagi a causa della mancanza di connessione. Le diverse segnalazioni sono state registrate ovunque nel territorio. Molti utenti stanno lamentando disservizi, blocchi e varie problematiche. Tutto è iniziato già questo pomeriggio con diversi problemi di connessione. Anche l’applicazione di Whatsapp ha privato molti utenti della possibilità di mandare messaggi. Diversi apparecchi tecnologici non riescono a connettersi alle ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 3 gennaio 2022), rilevate segnalazioni a causa deidi connessione in: scopriamosta, le cause (Pixabay)per le retiin, il blocco sta causando diversi disagi a causa della mancanza di connessione. Le diverse segnalazioni sono state registrate ovunque nel territorio. Molti utenti stanno lamentando disservizi, blocchi e varie problematiche. Tutto è iniziato già questo pomeriggio con diversidi connessione. Anche l’applicazione di Whatsapp ha privato molti utenti della possibilità di mandare messaggi. Diversi apparecchi tecnologici non riescono a connettersi alle ...

