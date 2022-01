Dramma nel bosco | cacciatori scoprono il cadavere di un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 gennaio 2022)a Ciciliano. Un gruppo distava attraversando la riserva naturale nei pressi di Ciciliano, un comune in provincia di Roma, per una battuta domenicale proprio ieri, 2 gennaio 2022. Durante la traversata di inizio anno, si sono però imbattuti in una scena tragica: unprivo di sensi a terra, visibilmente in pericolo di vita. Il gruppo ha immediatamente avvertito il soccorso alpino per aiutare la vittima, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Leggi anche: Giallo a Roma, trovato morto lo scrittore Gergely Homonnay: ritrovatoneldi Ciciliano Non è al momento chiaro se si trattasse di un cacciatore come loro, oppure di un escursionista intento in una traversata nella natura. Ciò che è chiaro è che l’era in pericolo di vita ...