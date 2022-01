Quarta dose vaccino, Israele comincia con sanitari e over 60 (Di domenica 2 gennaio 2022) Via libera di Israele alla Quarta dose di vaccino contro il Covid per gli over 60 e per il personale sanitario. Lo ha annunciato il primo ministro israeliano, Naftali Bennett secondo quanto riferisce ‘The Times of Israel’. Bennett, che ha fatto l’annuncio durante una conferenza stampa, prevede anche che le nuove infezioni potrebbero raggiungere un picco di oltre 50.000 al giorno durante l’attuale ondata di contagi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 gennaio 2022) Via libera dialladicontro il Covid per gli60 e per il personaleo. Lo ha annunciato il primo ministro israeliano, Naftali Bennett secondo quanto riferisce ‘The Times of Israel’. Bennett, che ha fatto l’annuncio durante una conferenza stampa, prevede anche che le nuove infezioni potrebbero raggiungere un picco di oltre 50.000 al giorno durante l’attuale ondata di contagi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

GiovaQuez : Israele approva ma quarta dose di vaccino contro il covid per tutti gli over 60 dopo 4 mesi dall’ultimo richiamo. L… - SkyTG24 : Covid, il Cile anticipa la quarta dose di vaccino a gennaio per chi è a rischio - SkyTG24 : Covid, Israele: quarta dose vaccino a over 60 dopo quattro mesi dal booster - mlpedo : RT @intuslegens: A #Israele, virologi contro la quarta dose: temono distrugga il sistema immunitario. L'Agenzia per la sicurezza sanitaria… - zazoomblog : Covid in Uk obbligo di mascherina a scuola. Israele: “Quarta dose agli over 60 a 4 mesi dal booster”. Francia riuni… -