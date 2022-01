Pasta cremosa al gorgonzola | un piatto semplicissimo e goloso

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo tutto questo cucinare, un po’ di tregua ci vuole! Ecco allora unsemplice e sfiziosissimo: laal. Questo formaggio lombardo, ormai noto in tutto il pianeta, ha in realtà origini assai antiche. Risale all’epoca del dominio dei Franchi, sul finire del IX secolo dopo Cristo e deve la sua nascita alla particolare conformazione del terreno della Valsassina. Qui, le grotte naturali, ospitavano i prodotti caseari dei pastori del luogo. Così, venne realizzato una sorta di stracchino verde, subito amatissimo dagli abitanti della zona. Pian piano si diffuse in tutta la regione, da lì alla Penisola intera, poi in Europa e nel mondo. Ottimo da solo, è perfetto anche come ingrediente nelle ricette più ricercate e golose, come appunto questo primo, arricchito ulteriormente dalla croccante bontà ...

Advertising

bari_chef : Pasta cremosa di Pollo con Parmigiano Reggiano - SpockEva : Allora rega se faccio la pasta col salmone e la panna a sto punto metto un po' di parmigiano per renderla più cremo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasta cremosa

RicettaSprint

... giocando con colori e sfumature, abbiamo la possibilità di creare condimenti per laveloci, ...il mixer unendo a filo un goccio d'olio fino ad ottenere una consistenza omogenea e. ...... la cottura al cartoccio oltre a mantenere laal caldo nel forno vi permetterà di rilassarvi ...e maizena e mescolare per qualche minuto finché non si otterrà una crema al limone ben. A ...I grissini di pasta sfoglia aromatizzati con il presto sono degli stuzzichini salati, ottimi per aprire una cena con gli amici, per un aperitivo, o per un’occasione speciale ...Ideata dagli Chef Butticé del ristorante "Il Moro" a Monza , è una delle proposte per il menù di Natale del 2021 . Una ricetta estremamente raffinata che regala segreti d'esecuzione per ...