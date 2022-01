Omicron, la conferma da sei studi scientifici: che parte del corpo colpisce e perché è più contagiosa (Di domenica 2 gennaio 2022) Sei diversi studi scientifici dimostrano che la variante Omicron del Covid colpisce più la gola che i polmoni e questo secondo gli scienziati potrebbe spiegare perché questa è più contagiosa ma meno mortale rispetto agli altri ceppi del virus. Sei ricerche citate dal Guardian, hanno evidenziato che Omicron non danneggia i polmoni come Delta e altre precedenti varianti. Gli studi devono ancora essere sottoposti a revisione paritaria. "Il risultato di tutte le mutazioni che rendono Omicron diversa dalle varianti precedenti è che potrebbe aver alterato la sua capacità di infettare diversi tipi di cellule", ha affermato Deenan Pillay, professore di virologia dell'University College di Londra. "In sostanza, Omicron sembra ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Sei diversidimostrano che la variantedel Covidpiù la gola che i polmoni e questo secondo gli scienziati potrebbe spiegarequesta è piùma meno mortale rispetto agli altri ceppi del virus. Sei ricerche citate dal Guardian, hanno evidenziato chenon danneggia i polmoni come Delta e altre precedenti varianti. Glidevono ancora essere sottoposti a revisione paritaria. "Il risultato di tutte le mutazioni che rendonodiversa dalle varianti precedenti è che potrebbe aver alterato la sua capacità di infettare diversi tipi di cellule", ha affermato Deenan Pillay, professore di virologia dell'University College di Londra. "In sostanza,sembra ...

