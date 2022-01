L'Ue apre al nucleare come fonte green, la Lega pronta a un referendum in Italia (Di domenica 2 gennaio 2022) Energia nucleare e gas naturale potrebbero essere considerati fonti green in Europa per accelerare il percorso verso l'obiettivo zero emissioni: va in questo senso la bozza di piano elaborata dalla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 gennaio 2022) Energiae gas naturale potrebbero essere considerati fontiin Europa per accelerare il percorso verso l'obiettivo zero emissioni: va in questo senso la bozza di piano elaborata dalla ...

Advertising

carmen_distaso : RT @Agenzia_Ansa: L'Ue apre all'ipotesi di includere energia nucleare e gas naturale come fonti green con l'obiettivo di accelerare il perc… - LuigiGiliberti2 : Se un paese anziché parlare di nucleare, istruzione, ricerca e sviluppo, apre un dibattito su datteri e banane, è u… - bux_alessandro : RT @ignaziocorrao: Da noi @LDO_CTIO invece apre al #nucleare vendendocelo come qualcosa di “rivoluzionario”. Qualcuno nota le differenze? N… - MediasetTgcom24 : L'Ue apre al nucleare come fonte green, la Lega pronta a un referendum in Italia #ue - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: L'Ue apre all'ipotesi di includere energia nucleare e gas naturale come fonti green con l'obiettivo di accelerare il perc… -