L’amore senza lieto fine tra Ava Gardner e Frank Sinatra

Quando due stelle si incontrano e si scontrano sono destinate a esplodere diventando una cosa sola, uno degli oggetti più luminosi e più brillanti da ammirare nel cielo, anche se per un brevissimo lasso di tempo. E questo è quello che è successo anche tra Ava Gardner e Frank Sinatra. Bellissima, seducente e libera lei, affascinante e famoso lui. Nel 1943 i loro sguardi si incontrano per caso e si trovano, ma quell'attrazione fatale viene soffocata dal buon senso, almeno inizialmente. Lui era già sposato con Nancy Barbato, madre dei suoi figli e lei era convolata a nozze da pochissimo con Mickey Rooney. Ma quando il destino ci mette lo zampino, l'inevitabile non si può fermare. Passano gli anni, costellati da amanti e successi per entrambi, quando nel 1949 quando una cadillac verde scura e una nera si incrociano nel parcheggio degli MGM ...

