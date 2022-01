Gazzetta: Napoli, per Tuanzebe visite mediche tra oggi e domani (Di domenica 2 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport è ottimista sulla possibilità che Axel Tuanzebe possa essere in campo già contro la Juventus, tra quattro giorni. “È possibile che già oggi, al massimo domani, il centrale che ha giocato questo inizio di stagione a Birmingham, con l’Aston Villa, possa essere già in Italia per le visite mediche e se non ci saranno intoppi potrebbe addirittura essere in panchina per l’Epifania a Torino”. Difficile però che possa essere utilizzato. “Certo un suo utilizzo appare improbabile visto che non gioca una partita intera da due mesi (l’ultima con il Southampton il 5 novembre) e comunque servirà tempo al centrale difensivo per inserirsi e capire il calcio italiano”. L’operazione è stata conclusa con un prestito secco di 500mila euro ma si potrebbe inserire più avanti il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) Ladello Sport è ottimista sulla possibilità che Axelpossa essere in campo già contro la Juventus, tra quattro giorni. “È possibile che già, al massimo, il centrale che ha giocato questo inizio di stagione a Birmingham, con l’Aston Villa, possa essere già in Italia per lee se non ci saranno intoppi potrebbe addirittura essere in panchina per l’Epifania a Torino”. Difficile però che possa essere utilizzato. “Certo un suo utilizzo appare improbabile visto che non gioca una partita intera da due mesi (l’ultima con il Southampton il 5 novembre) e comunque servirà tempo al centrale difensivo per inserirsi e capire il calcio italiano”. L’operazione è stata conclusa con un prestito secco di 500mila euro ma si potrebbe inserire più avanti il ...

