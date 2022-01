Eva Grimaldi: “A me non piacciono le donne, a me piace Imma Battaglia”. La confessione al Grande Fratello Vip (Di domenica 2 gennaio 2022) “A me non piacciono le donne, mi piace Imma (Battaglia, sua moglie, ndr). Mi sento una donna più completa ora che sto con una donna”. Parole di Eva Grimaldi che parlando con Giucas Casella ha raccontato dell’amore per la moglie. “I primi anni che stavo con Imma, mi chiedevo: ‘Sono arrivata a 50 anni e non avevo capito niente? Sono lesbica e mi piacciono le donne?'”, ha detto ancora. E parlando dei suoi “fallimenti amorosi” ha definito “un dramma la sua vita sentimentale” ma con una certezza: “Allora, guardavo le donne e pensavo: ‘Belle, ma anche no’. Poi, guardavo un uomo e dicevo: ‘Però, belle spalle’. Capito? Quindi mi piaceva la persona“. E Imma Battaglia segue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) “A me nonle, mi, sua moglie, ndr). Mi sento una donna più completa ora che sto con una donna”. Parole di Evache parlando con Giucas Casella ha raccontato dell’amore per la moglie. “I primi anni che stavo con, mi chiedevo: ‘Sono arrivata a 50 anni e non avevo capito niente? Sono lesbica e mile?'”, ha detto ancora. E parlando dei suoi “fallimenti amorosi” ha definito “un dramma la sua vita sentimentale” ma con una certezza: “Allora, guardavo lee pensavo: ‘Belle, ma anche no’. Poi, guardavo un uomo e dicevo: ‘Però, belle spalle’. Capito? Quindi miva la persona“. Esegue ...

