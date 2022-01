Egitto: 2021 record per il Canale di Suez, nonostante incidente (Di domenica 2 gennaio 2022) Un 2021 record per il Canale di Suez. Lo ha reso noto l'Autorità egiziana che gestisce il transito annunciando entrate record, nonostante la pandemia di Covid e un blocco di sei giorni, causato dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Unper ildi. Lo ha reso noto l'Autorità egiziana che gestisce il transito annunciando entratela pandemia di Covid e un blocco di sei giorni, causato dall'...

Ultime Notizie dalla rete : Egitto 2021 Egitto: 2021 record per il Canale di Suez, nonostante incidente Nel 2021, circa 1,27 miliardi di tonnellate di merci sono state spedite attraverso il canale, per un controvalore di 5,5 miliardi di euro in tasse di transito, il 13% in più rispetto all'anno ...

Egitto: 2021 record per il Canale di Suez, nonostante incidente - Medio Oriente Agenzia ANSA Egitto: 2021 record per il Canale di Suez, nonostante incidente Un 2021 record per il Canale di Suez. Lo ha reso noto l'Autorità egiziana che gestisce il transito annunciando entrate record, nonostante la pandemia di Covid e un blocco di sei giorni, causato dall'i ...

