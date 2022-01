Da ballerino al timone di importanti programmi | questo bambino è oggi uno dei conduttori più amati

Leggi su sologossip

(Di domenica 2 gennaio 2022) E’ diventato noto come, maè uno deipiùe apprezzati della televisione italiana. In questa foto era solo unè uno deipiùdella televisione italiana. Non ha iniziato così la sua carriera, ma in modo completamente diverso. Ha cominciato a muovere i primi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.