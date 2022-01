Incidente stradale nel Salernitano, muoiono due ragazzi di 15 e 18 anni (Di domenica 2 gennaio 2022) Una ragazza di 15 anni di Salerno e un ragazzo di 18 anni di Pellezzano hanno perso la vita in un Incidente avvenuto questa sera a Pellezzano. I due giovani erano in sella ad un Beverly 250 quando,... Leggi su ilmattino (Di domenica 2 gennaio 2022) Una ragazza di 15di Salerno e un ragazzo di 18di Pellezzano hanno perso la vita in unavvenuto questa sera a Pellezzano. I due giovani erano in sella ad un Beverly 250 quando,...

