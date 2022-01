Bambina di 9 mesi fatica a respirare, il cane di famiglia avvisa i genitori e salva la piccola (Di sabato 1 gennaio 2022) I Boston Terrier non rientrano tra i cani da salvataggio, ma a sentire quanto è successo a Glastonbury, in Connecticut, non si direbbe affatto. Kelly e Jeff Dowling, sposati e con una figlia di 9 mesi sono sicuri che il loro cane, un Boston Terrier di 8 anni, abbia salvato la loro Bambina. È stato proprio lui infatti ad avvisarli notando la sua grande fatica a respirare. Bimba di 9 mesi non riesce a respirare: il cane se ne accorge e la salva Era un lunedì sera quando Henry, il cane dei Dowling, ha iniziato a comportarsi in modo strano. Si avvicinava alla cameretta della loro figlia ed entrava, per poi uscire. Lo ha fatto diverse volte, come spiega Kelly in un ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 1 gennaio 2022) I Boston Terrier non rientrano tra i cani dataggio, ma a sentire quanto è successo a Glastonbury, in Connecticut, non si direbbe affatto. Kelly e Jeff Dowling, sposati e con una figlia di 9sono sicuri che il loro, un Boston Terrier di 8 anni, abbiato la loro. È stato proprio lui infatti adrli notando la sua grande. Bimba di 9non riesce a: ilse ne accorge e laEra un lunedì sera quando Henry, ildei Dowling, ha iniziato a comportarsi in modo strano. Si avvicinava alla cameretta della loro figlia ed entrava, per poi uscire. Lo ha fatto diverse volte, come spiega Kelly in un ...

