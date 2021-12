Supercoppa Inter-Juventus: c’è la data! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo la decisione del Governo di ridurre la capienza degli stadi al 50% e l’indisponibilità di alcuni giocatori causa Covid, Inter e Juventus avrebbero deciso insieme di chiedere il rinvio della Supercoppa Italiana, prevista per mercoledì 12 gennaio. La soluzione ideale per entrambe le squadre sarebbe quella di rinviare il match in primavera, con l’auspicio di un ritorno ad una capienza massima del 75% negli impianti sportivi, se non addirittura del 100%. Per l’ufficialità manca soltanto l’ok della Lega: se entrambe dovessero andare avanti nelle due competizioni la prima data disponibile sarebbe il 18 maggio. SANTO ROMEO Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo la decisione del Governo di ridurre la capienza degli stadi al 50% e l’indisponibilità di alcuni giocatori causa Covid,avrebbero deciso insieme di chiedere il rinvio dellaItaliana, prevista per mercoledì 12 gennaio. La soluzione ideale per entrambe le squadre sarebbe quella di rinviare il match in primavera, con l’auspicio di un ritorno ad una capienza massima del 75% negli impianti sportivi, se non addirittura del 100%. Per l’ufficialità manca soltanto l’ok della Lega: se entrambe dovessero andare avanti nelle due competizioni la prima data disponibile sarebbe il 18 maggio. SANTO ROMEO

