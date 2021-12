Le chat no-vax in Italia hanno perso forza, secondo l’intelligence (Di venerdì 31 dicembre 2021) In tanti hanno abbandonato la chat no-vax. È stato questo, con ogni probabilità, l’effetto delle ulteriori strette che, dal mese di dicembre, hanno caratterizzato le nostre attività quotidiane. Super Green Pass per l’accesso in diversi luoghi pubblici, la prospettiva del Super Green Pass anche per i luoghi di lavoro, ora l’ultima differenziazione per le quarantene dei non positivi entrati in contatto con qualcuno che ha già contratto il virus. Colpo su colpo, si tratta di azioni che hanno – gioco forza – abbattuto la resistenza di diversi utenti no-vax della rete. Lasciando nelle chat su Telegram o su altri servizi di messaggistica soltanto i più irriducibili. LEGGI ANCHE > La lista di proscrizione su Telegram dei giornali che hanno parlato di Basta Dittatura ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 31 dicembre 2021) In tantiabbandonato lano-vax. È stato questo, con ogni probabilità, l’effetto delle ulteriori strette che, dal mese di dicembre,caratterizzato le nostre attività quotidiane. Super Green Pass per l’accesso in diversi luoghi pubblici, la prospettiva del Super Green Pass anche per i luoghi di lavoro, ora l’ultima differenziazione per le quarantene dei non positivi entrati in contatto con qualcuno che ha già contratto il virus. Colpo su colpo, si tratta di azioni che– gioco– abbattuto la resistenza di diversi utenti no-vax della rete. Lasciando nellesu Telegram o su altri servizi di messaggistica soltanto i più irriducibili. LEGGI ANCHE > La lista di proscrizione su Telegram dei giornali cheparlato di Basta Dittatura ...

