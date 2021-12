Cancelo: «Sono stato aggredito e rapinato in casa» (Di venerdì 31 dicembre 2021) Joao Cancelo, terzino destro del Manchester City, è stato aggredito e rapinato a casa sua nelle scorse ore. Il portoghese ha pubblicato una foto su Instagram e ha raccontato l’accaduto. La storia Instagram pubblicata da Cancelo «Purtroppo oggi Sono stato aggredito da alcuni malviventi che hanno ferito me e hanno cercato di ferire la mia famiglia. Quando mostri resistenza, questo è ciò che accade», ha scritto. «Sono riusciti a prendere tutti i miei gioielli e mi hanno lasciato con la faccia in questo stato». «Non so come possano esistere persone così meschine. La cosa più importante per me è la mia famiglia, e fortunatamente stanno tutti bene. E dopo tanti ostacoli nella mia vita, questo è solo uno ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) Joao, terzino destro del Manchester City, èsua nelle scorse ore. Il portoghese ha pubblicato una foto su Instagram e ha raccontato l’accaduto. La storia Instagram pubblicata da«Purtroppo oggida alcuni malviventi che hanno ferito me e hanno cercato di ferire la mia famiglia. Quando mostri resistenza, questo è ciò che accade», ha scritto. «riusciti a prendere tutti i miei gioielli e mi hanno lasciato con la faccia in questo». «Non so come possano esistere persone così meschine. La cosa più importante per me è la mia famiglia, e fortunatamente stanno tutti bene. E dopo tanti ostacoli nella mia vita, questo è solo uno ...

Advertising

napolista : #Cancelo: «Sono stato aggredito e rapinato in casa» Succede a Manchester. «Sono riusciti a prendere tutti i miei g… - rjollat : @berruti_massimo @ninersmessimale @kravotz beh i terzini sono almeno 3 anni che siamo messi di merda (tolta la pare… - RaiSport : ?? #ManchesterCity: #Cancelo rapinato e ferito in casa Lo ha rivelato il portoghese: 'Sono stato aggredito da alcun… - sportli26181512 : #Cancelo shock: 'Guardate come hanno ridotto la mia faccia': Così l'ex Inter e Juve su Instagram: 'Sono stato aggre… - ramdoria : @Skysurfer72 @mikelelomb Io mi riferivo al triennio diRonaldo che è costato circa100milioni all’anno con risultati… -