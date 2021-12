Ultimo impegno del 2021 per il Benevento 5, Cundari: “Gara fondamentale” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Benevento 5 torna in campo per l’Ultimo impegno del 2021. La squadra di mister Cundari ospita, questa sera alle 20, l’Academy Pescara per il recupero della decima giornata. Gli arbitri del match saranno Ivo Colangeli (Aprilia) e Marco Paolino (Siena) mentre il crono sarà diretto da Federica Pellegrini (Frosinone). – “E’ una Gara molto insidiosa, non dobbiamo guardare la classifica e abbassare la guardia – dice il tecnico Carlo Cundari.- Sto dicendo da alcune settimane che questo incontro è fondamentale per il nostro cammino in vista del rush finale: per il giro di boa è complicato fare una previsione perché ci saranno tanti scontri diretti, alla ripresa, per esempio, le prime sei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il5 torna in campo per l’del. La squadra di misterospita, questa sera alle 20, l’Academy Pescara per il recupero della decima giornata. Gli arbitri del match saranno Ivo Colangeli (Aprilia) e Marco Paolino (Siena) mentre il crono sarà diretto da Federica Pellegrini (Frosinone). – “E’ unamolto insidiosa, non dobbiamo guardare la classifica e abbassare la guardia – dice il tecnico Carlo.- Sto dicendo da alcune settimane che questo incontro èper il nostro cammino in vista del rush finale: per il giro di boa è complicato fare una previsione perché ci saranno tanti scontri diretti, alla ripresa, per esempio, le prime sei ...

