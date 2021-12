Mamma no vax di 29 anni: «Il problema è la paura». Poi si contagia e muore, lascia 3 figli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una donna del Michigan che si era espressamente dichiarata contraria all'obbligo della mascherina e al vaccino contro il Covid-19, è morta a causa del virus all'età di 29 anni, lasciando tre figli.... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una donna del Michigan che si era espressamente dichiarata contraria all'obbligo della mascherina e al vaccino contro il Covid-19, è morta a causa del virus all'età di 29ndo tre....

