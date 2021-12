Dayane Mello e i suoi successi | ecco cosa svela la modella

(Di giovedì 30 dicembre 2021)ha raggiunto un altro successo. Un anno ricco a livello lavorativo per lae imprenditriceè una donna di carattere, determinata e riesce col suo duro lavoro ad ottenere tanti. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, di cui è stata una grande protagonista, per lei tanti. In primis l’idea di creare la sua linea beauty DAY con la quale ha avuto un enorme riscontro, trasformandosi presto in un’imprenditrice di successo. Poi, poco prima di entrare al reality brasiliano La Fazenda, un nuovo progetto: il suo profumo. Non solo il lavoro, maha anche raggiunto un altro traguardo nella vita: quello di essere una mamma amorevole per la sua piccola Sofia, avuta durante la relazione con Stefano ...

Dayane Mello, uscita da La Fazenda, è tornata alla sua vita di tutti i giorni. L'ultimo scatto a riva di mare ha incantato il web: ogni giorno diventa sempre più bella